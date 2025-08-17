Mumbai Lake Water Level Update: मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलों में तुलसी ओवरफ्लो, अन्य भी भरने की कगार पर (Watch Video)

(Photo Credits BMC)

Mumbai Lake Water Level Update: महाराष्ट्र में जारी बारिश के बीच मुंबई में पानी की आपूर्ति करने वाली सात प्रमुख झीलों में से तुलसी झील एक दिन पहले (16 अगस्त 2025) सायं 6:45 बजे पूरी तरह से भरकर ओवरफ्लो हो गई है, जो मुंबईवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. क्योंकि अन्य झीलें भी भरने की कगार पर आ गई है.

तुलसी झील में पानी की क्षमता

तुलसी झील की अधिकतम जल क्षमता 804.60 करोड़ लीटर (8,046 मिलियन लीटर) है. यह झील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और महानगरपालिके के भांडूप जलशुद्धीकरण संकुल के पास स्थित है. यह भी पढ़े: Mumbai lake Water Stock Update: मुंबई में पानी कटौती टेंशन ख़त्म! महाराष्ट्र में बारिश की बीच जलाशयों का जलस्तर बढ़ा

सातों झीलों में पानी की स्थिति

BMC (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक मुंबई के सात प्रमुख झीलों में कुल 13,12,538 लाख लीटर पानी जमा हो चुका है, जो इन झीलों की कुल क्षमता का 93.68 प्रतिशत है. अगर बारिश इसी तरह जारी रहती है, तो आने वाले एक से दो हफ्तों में सभी झीलों का जलस्तर ओवरफ्लो हो सकता है.

पिछले साल के मुकाबले कम पानी

हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस साल पानी की जमावट कम है. 17 अगस्त 2024 तक इन झीलों में कुल 13,48,885 लाख लीटर पानी जमा हुआ था, जो इस साल की तुलना में थोड़ी अधिक थी. पिछले साल इन झीलों की कुल क्षमता का 93.20 प्रतिशत पानी भर चुका था.

मुंबई की इन झीलों से पानी की सप्लाई होती है

मुंबई के पानी की आपूर्ति में तुलसी झील, मोदक सागर, भातसा, वैतरणा, तानसा, अपर वैतरणा, और मिडिल वैतरणा जैसी झीलों से किया जाता है.