Luxury AC Auto Rickshaw Video: अमरावती में ऑटो ड्राइवर का कमाल, रिक्शा को बनाया एसी लक्ज़री राइड, नेटिज़न्स बोले 'लो बजट OYO'

Luxury AC Rickshaw: महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बड़नेरा में एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी साधारण तीन-पहिया रिक्शा को ऐसा लग्ज़री वाहन में बदल दिया है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे “लो-बजट OYO रूम” कहकर तारीफ कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर @uff_sam (समीर शेख) द्वारा शेयर की गई वायरल रील में यह ऑटो अब तक 50 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है.

ऑटो में सभी लग्जरी सुविधाएँ

इस ऑटो में फुल एसी, पावर विंडो, चार दरवाज़े (दो-दो हर तरफ), LED इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएँ शामिल हैं. पीछे की सीट को फोल्ड करके डबल बेड बनाया जा सकता है, जिससे लंबी यात्राओं में आराम किया जा सकता है. साथ ही, पीछे एक बोनेट जैसा लगेज बॉक्स भी है, जो इसे प्रैक्टिकल बनाता है.

अमरावती में ऑटो ड्राइवर का कमाल

सोशल मीडिया पर हंसी और तारीफ का तूफान

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट्स का मज़ाक और तारीफ का मिला जुला देखा गया. एक यूज़र ने कहा “एलन मस्क, ये जीनियस को जॉब दो!” तो किसी ने मज़ाक में पूछा, “अगला अपडेट – मिनी बार और स्विमिंग पूल?” स्थानीय लोग “रमेश भैय्या” को रोज़ बड़नेरा स्टेशन पर खोजते हैं. किराया अभी भी ₹10-15 प्रति किलोमीटर है.

RTO और पर्यटन बोर्ड की प्रतिक्रिया

RTO ने कहा कि ऑटो का मॉडिफिकेशन लीगल है, बस RC अपडेट करवाना ज़रूरी है. वहीं, अमरावती टूरिज्म बोर्ड इसे ऑफिशियल टैक्सी बनाने पर भी विचार कर रहा है. सोशल मीडिया पर इसे #JugaadKing और #LowBudgetOYO के नाम से साझा किया जा रहा है.

लक्ज़री कारों से तुलना

कई लोगों ने इस कस्टम-बिल्ट ऑटो की तुलना महिंद्रा थार, रेंज रोवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लक्ज़री कारों से की। एक यूज़र ने कहा “अंदर से तो यह ऑटो जैसा भी नहीं लगता,” जबकि एक अन्य ने कहा, “इमानदारी से कहूं तो यह थार से भी बेहतर है.

लोगों ने ऑटो के मॉडिफाई का खर्च पूछा

जिज्ञासु दर्शकों में किसी इस ऑटो में हुए बदलाव की लागत के बारे में सवाल किया कि इसे मॉडिफाई करने में कितना खर्च आय.