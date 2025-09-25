Mumbai: कांदिवली बिजनेसमैन हत्या कांड का पर्दाफाश, बेटा और बिजनेस पार्टनर निकले साजिशकर्ता

मुंबई, 25 सितंबर : मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने कांदिवली चारकोप इलाके में हुए व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या का खुलासा कर दिया है. पुलिस की जांच में यह सामने आया कि अयूब की हत्या उनके छोटे बेटे हामिद अयूब सैयद (41) और उनके बिजनेस पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी (40) ने करवाई थी. पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुंबई पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी शहनवाज कुरैशी को गोवंडी इलाके से गिरफ्तार किया है. शहनवाज का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. नाबालिग रहते हुए उस पर हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है.

पुलिस के मुताबिक, व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या के लिए आरोपियों को करीब 6.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी. करीब एक महीने पहले हामिद और शानू ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी. बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद हामिद पैसों की तंगी से जूझता था. जब भी वह पैसे मांगता, उसके पिता उसे अपमानित कर देते. इसी नाराजगी और लालच में उसने पिता को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और शानू को इसमें शामिल कर लिया. हामिद ने शानू से कहा कि यदि अयूब को खत्म कर दिया जाए तो वह बिजनेस में हिस्सेदारी देगा. यह भी पढ़ें : Mumbai Businessman Murder: मुंबई के कांदिवली मर्डर केस में बड़ा खुलासा, बेटे और बिजनेस पार्टनर ने रची व्यापारी की हत्या की साजिश; गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने अयूब सैयद पर 36 बार चाकू से हमला किया. पूरे शरीर में वार कर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया. वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार को छिपाने के लिए आरोपियों ने उसे फैक्ट्री के पानी के टैंक में फेंक दिया था. बाद में पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया. मुंबई पुलिस ने बताया कि इस हत्या कांड में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें मुख्य साजिशकर्ता बेटा हामिद और उसका पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी शामिल हैं. इसके अलावा सुपारी किलर शहनवाज कुरैशी को फरारी के बाद गोवंडी से दबोचा गया.