Mumbai: बच्चों के किडनैपर रोहित आर्या की मौत, घटनास्थल पर पुलिस की गोली से हुआ था घायल

मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को एक बेहद ही भयावह घटना घटी. यहां रोहित आर्या (Rohit Arya) नामक शख्स ने 17 बच्चों को बंधक बनाया था. इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सभी 17 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन घटना में बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी रोहित आर्य की गोली लगने के बाद अस्‍पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. घटना पवई के RA स्टूडियो (L&T बिल्डिंग के पास) की है, जहां आरोपी ने बच्चों को एक ऑडिशन के नाम पर बुलाया था.

जानकारी के अनुसार बच्चों की उम्र लगभग 8 से 14 साल के बीच बताई जा रही है. आरोपी ने कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए बच्चों को बंधक बनाया सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो पोस्ट कर अपनी मांगे सामने रखी और धमकियां दीं.

पुलिस की बचाव कार्रवाई और फायरिंग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और छानबीन के बाद बचाव अभियान चलाया. ऑपरेशन के दौरान आरोपी ने एयर गन से पुलिस पर गोली चलाई जिसके जवाब में पुलिस ने एक राउंड फायर किया. आर्य को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि सभी बंधक बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और वे फिलहाल ठीक हैं.

कैसे हैं बंधक बनाए गए बच्चे

पुलिस के संयुक्त आयुक्त सत्यनारायण ने कहा, “सभी बच्चे सुरक्षित हैं.” बचाव के बाद बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता (Counselling) दी जा रही है. परिजन घटनास्थल पर एकत्रित हुए और बच्चों के सुरक्षित मिलने पर राहत व्यक्त की. अधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रभावित बच्चों का मानसिक रूप से ध्यान रखा जा रहा है और जरूरत हो तो आगे की मदद भी दी जाएगी.

पुलिस ने आरोपी को लेकर क्या कहा?

स्थानीय पुलिस ने प्रारम्भिक रूप से बताया कि आरोपी सम्भवतः मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता था. उसने सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा था कि वह आत्महत्या नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ लोगों से प्रश्न पूछना चाहता है, और पैसे की मांग नहीं कर रहा. साथ ही उसने आग लगा देने की धमकी भी दी थी. फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है ताकि इसकी वजह और किसी अन्य साथी की मौजूदगी का पता चल सके.

पुलिस ने आरोपियों के संबंध में फोरेंसिक जांच, वीडियो स्रोत की पुष्टि और अन्य तकनीकी जांच की घोषणा की है.