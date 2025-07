Ghatkopar Fire: मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के पास बर्गर शॉप में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू; देखें VIDEO

Ghatkopar Fire Video: मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार दोपहर एक बर्गर शॉप में अचानक आग लग गई.यह घटना दोपहर करीब 12:52 बजे की है. सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 25 मिनट की मशक्कत के बाद 1:17 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगते ही दुकान से काला धुआं उठने लगा और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि दुकान में काम चल रहा था और अचानक वहां से धुआं निकलने लगता है. यह भी पढ़े: Dombivli Fire: मुंबई से सटे डोंबिवली MIDC की एरोसोल गारमेंट कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर; VIDEO

