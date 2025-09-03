Rats at Cooper Hospital: मुंबई के कूपर अस्पताल में चूहों का आतंक, महिला वार्ड में घूमते आए नजर; मरीजों के परिजनों ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता; VIDEO

Mumbai Cooper Hospita

Rats at Cooper Hospital: मुंबई के जुहू-विले पार्ले स्थित एचबीटी मेडिकल कॉलेज और डॉ. आर. एन. कूपर म्युनिसिपल जनरल अस्पताल के महिला सामान्य वार्ड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया हैइस वीडियो में वार्ड के अंदर खुलेआम चूहे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं यह वीडियो लगभग दो दिन पहले एक मरीज द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और बाद में अस्पताल कर्मचारियों और मरीजों के परिजनों के साथ साझा किया गया

कूपर अस्पताल में चूहों का आतंक

वीडियो में कम से कम दो चूहे वार्ड में इधर-उधर दौड़ते नजर आते हैं. इनमें से एक चूहा तो एक सो रही महिला मरीज के बिस्तर पर भी चढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो मरीजों की सुरक्षा और अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यह भी पढ़े: मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीज की मौत, नाराज रिश्तेदारों का हंगामा, देखें वीडियो

कूपर अस्पताल में धूमते नजर आये चूहें

Shocking video from Cooper Hospital’s female ward shows rats crawling on a patient’s bed. Patients allege infestation is common at night. Hospital Administration orders urgent pest control, tender for large-scale drive to be floated. @mybmc #Mumbai #CooperHospital pic.twitter.com/atY11v0T1P — Amit Srivastava (@s_amit007) September 2, 2025

मरीजों और परिजनों ने जताई चिंता

वार्ड में भर्ती मरीजों ने बताया कि रात के समय, जब गतिविधियां कम हो जाती हैं, तब चूहे अधिक सक्रिय हो जाते हैं.एक मरीज ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "मैंने रात में कई चूहों को फर्श पर भोजन की तलाश में घूमते देखा है। यह बहुत डरावना होता है." कई अन्य मरीजों ने भी अस्पताल की अस्वच्छ परिस्थितियों को लेकर शिकायत की है और चूहों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है.

प्रशासन ने कीट नियंत्रण का दिया आदेश

चूहों की मौजूदगी को लेकर हड़कंप मचने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तत्काल कीट नियंत्रण (pest control) के निर्देश दिए हैं। कूपर अस्पताल की कार्यवाहक डीन और बीएमसी अस्पतालों की निदेशक डॉ. नीलम आंद्रे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बयान दिया, "मैंने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और कर्मचारियों को वार्ड अधिकारियों के साथ मिलकर तत्काल कीट नियंत्रण करने और बड़े पैमाने पर पेस्ट कंट्रोल के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं.

पहले भी सामने आ चुकी हैं घटनाएं

गौरतलब है कि इससे पहले भी मुंबई के सरकारी अस्पतालों में चूहों से जुड़ी कई गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

2017 में , कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में दो बुजुर्ग महिला मरीजों को चूहों ने काट लिया था, जिसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुआवजे का आदेश दिया था.

जनवरी 2024 में, उसी अस्पताल में एक मृत मरीज के चेहरे को पोस्टमॉर्टम से पहले चूहों ने कुतर दिया था, जिसके बाद बीएमसी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ा था.

बार-बार चूक पर उठे सवाल

बीएमसी द्वारा समय-समय पर आश्वासन दिए जाने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में चूहों की समस्या जस की तस बनी हुई है. मरीजों और परिजनों का कहना है कि ऐसी घटनाएं न केवल मरीजों की जान के लिए खतरा हैं, बल्कि उनके सम्मान और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं.