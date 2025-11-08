Mumbai Shocker: मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर हमला... इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद भड़के परिजन, तीन डॉक्टर घायल

Mumbai Cooper Hospital news: मुंबई के आर.एन. कूपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे शुक्रवार शाम को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था. महिला की उम्र करीब 65 साल थी और उसे तेज सांस फूलने और कमजोरी की शिकायत थी.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मौके पर मौजूद कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर गौरव आनंदगांवकर, मेडिसिन रेजिडेंट करण और इंटर्न डॉक्टर प्रशांत भाडके व राहुल प्रधान ने तुरंत CPR सहित सभी जरूरी इलाज शुरू कर दिए. लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी और रात करीब 12:32 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया.

कूपर अस्पताल में मृतक के परिजनों द्वारा डॉक्टरों की पिटाई (ट्रिगर चेतावनी)

डॉक्टरों को मारा गया थप्पड़ और मुक्का, सुरक्षा कर्मी बने दर्शक

जैसे ही मौत की खबर दी गई, परिजनों में से एक शख्स अचानक हिंसक हो उठा और डॉक्टरों पर हमला कर दिया. आरोपी ने पहले डॉ. गौरव को चेहरे पर कई बार मारा, फिर इंटर्न प्रशांत भाडके को भी पीट दिया. डॉक्टर करण ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी चेहरे, आंख, सीने और पेट पर चोटें आईं.

घटना अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में हुई, जहां मरीजों और अन्य लोगों के सामने डॉक्टरों को मारा गया. सबसे हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया. डॉक्टरों ने कई बार मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन सुरक्षा कर्मी वहां खड़े तमाशा देखते रहे.

सुरक्षा गार्डों पर लापरवाही का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

अस्पताल प्रशासन ने चार कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा कर्मचारियों — संजय लाइटे, दीपचंद, विकास काटे और पालन ठाकुर — पर लापरवाही और ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाया है. अस्पताल ने इस घटना को “गंभीर और अस्वीकार्य” बताया है और कहा कि मरीज की जान बचाने की कोशिश कर रहे डॉक्टरों पर हमला किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

अस्पताल की शिकायत पर जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की पहचान समीर अब्दुल जब्बार शेख के रूप में हुई है, जिस पर आईपीसी की धारा 121(1), 132, 352 और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, जबकि घायल डॉक्टरों का इलाज किया गया और वे अब स्थिर बताए जा रहे हैं.