Mumbai Coastal Road Update: मरीन ड्राइव, वार्डेन रोड और हाजी अली से मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ वॉर्ड्स में प्रवेश बंद; वैकल्पिक मार्ग चुनने की सलाह

Mumbai Coastal Road Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ट्रैफिक से परेशान लोगों के लिए खबर है. मुंबई कोस्टल रोड पर नॉर्थवर्ड्स प्रवेश मरीन ड्राइव, वार्डेन रोड और हाजी अली से फिलहाल बंद कर दिया गया है. कोस्टल रोड बंद होने के बाद वहां से गुजरने वाले चालकों से वैकल्पिक मार्ग (Alternate Routes) अपनाने की अपील की गई है, ताकि उन्हें परेशानी न हो.

प्रवेश बंद से लोगों की बढ़ेगी परेशानी

मुंबई की तरफ जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कोस्टल रोड का इस्तेमाल करते थे. कोस्टल रोड बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है और मुंबई में ट्रैफिक पहले से भी अधिक बढ़ने की संभावना है. हालांकि, इसे फिर से खोलने की तारीख और समय के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. यह भी पढ़े: Mumbai Coastal Road Accident: मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हादसा, वर्ली की ओर जा रही तेज रफ्तार SUV टनल की दीवार से टकराई, VIDEO वायरल

इन रास्तों को चुनने की अपील

ट्रैफिक पुलिस ने चालकों से पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे, पेडर रोड, केम्प्स कॉर्नर-नाना चौक-ग्रांट रोड ब्रिज या पूर्वी तटीय मार्ग जैसे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है. एक अनुमान के अनुसार कोस्टल रोड रोजाना करीब 40-50 हजार वाहनों द्वारा इस्तेमाल होती थी, इसलिए इस बंदी से मरीन ड्राइव, पेडर रोड और वर्ली सी लिंक पर भारी जाम की स्थिति बन सकती है.

वाहन चालकों को सलाह

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे गूगल मैप्स या ट्रैफिक अपडेट ऐप्स की मदद से रियल-टाइम वैकल्पिक रास्ते चुनें.