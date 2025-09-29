Mumbai Coastal Road Accident: मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हादसा, स्विफ्ट और किआ कार की टक्कर में दो लोग जख्मी

Mumbai Coastal Road Accident: मुंबई की व्यस्त कोस्टल रोड पर आये दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. रविवार शाम एक और सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो कारों की टक्कर के बाद दो लोगों को मामूली चोटें आईं. यह घटना तब हुई जब मरीन ड्राइव से बांद्रा की ओर जा रही एक किआ कार ने एक मोड़ के पास अपनी रफ्तार कम की. पीछे से आ रही स्विफ्ट कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षित दूरी न रख पाने के कारण किआ कार से पीछे से टकरा गई.

टक्कर से दोनों वाहनों को काफी नुकसान

इस टक्कर से दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा. हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिनमें दोनों गाड़ियों के क्षतिग्रस्त हिस्से साफ दिखाई दे रहे हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Coastal Road Car Fire Video: मुंबई कोस्टल रोड के टनल से गुजर रही कार में लगी आग, धुं-धुंकर जली; देखें वीडियो

मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हादसा

Two people sustained minor injuries after a Swift car collided with a Kia on Mumbai’s Coastal Road on Sunday. The accident occurred near a turn when the Kia, driven by 53-year-old Vinod Kumar Upadhyay, slowed down. The Swift, driven by 20-year-old Vivek Rambabu Sainik,… pic.twitter.com/cVKFe41Kj4 — Mid Day (@mid_day) September 28, 2025

हादसे का विवरण

बताया गया है कि किआ कार को 53 वर्षीय विनोद कुमार उपाध्याय कुर्ला वेस्ट निवासी चालक चला रहे थे. वहीं स्विफ्ट कार को फोर्ट में रहने वाला एक 20 वर्षीय विवेक रामबाबू सैनिक युवक चला रहा था. दोनों वाहनों में कुछ लोग सवार थे. इस हादसे में किआ कार के चालक को हाथ पर मामूली चोट लगी, जबकि स्विफ्ट कार के ड्राइवर को हल्की चोटें आईं. दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

हादसा रविवार शाम करीब 6 बजे हुआ

हादसा रविवार शाम करीब 6 बजे कोस्टल रोड पर एक मोड़ के पास हुआ, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और वाहनों को सड़क से हटाया.

मामले में केस दर्ज

मालाबार हिल पुलिस स्टेशन ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, ओवरटेकिंग के दौरान लापरवाही मुख्य कारण रही. दोनों वाहनों की क्षति का आकलन किया जा रहा है, और ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है.

कोस्टल रोड पर बढ़ते हादसे

मुंबई की कोस्टल रोड, जो हाल ही में पूरी तरह चालू हुई है, पर यह पहला हादसा नहीं है। तेज रफ्तार, गीली सड़कें और मोड़ों पर नियंत्रण खोने जैसे कारणों से यहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

कोस्टल रोड पर हादसों को लेकर विशेषज्ञों की राय

ये हादसे कोस्टल रोड की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज गति सीमा, बेहतर साइनेज और नियमित पैट्रोलिंग की जरूरत है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवरों को सलाह दी है कि बारिश के मौसम में सावधानी बरतें और स्पीड लिमिट का कड़ाई से पालन करें।