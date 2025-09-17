मुंबई सेंट्रल-वलसाड पैसेंजर ट्रेन के इंजन से निकली चिंगारियां और लपटें, सामने आया हादसे का Video
Mumbai Central–Valsad Passenger Fire | X

मुंबई: बुधवार शाम करीब 7:56 बजे मुंबई सेंट्रल-वलसाड फास्ट पैसेंजर (59023) ट्रेन के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (इंजन) में अचानक चिंगारियां और लपटें दिखाई दीं. यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन केल्वे रोड स्टेशन के पास थी. रेलवे अधिकारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रोक दिया. अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ.

रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) सप्लाई को तुरंत बंद कर दिया गया. इससे किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना से बचा जा सका. अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का आकलन शुरू कर दिया.

सीनियर रेलवे अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और इंजन की जांच कर रहे हैं. रेलवे ने कहा कि बहाली का काम तेजी से चल रहा है ताकि जल्द से जल्द संचालन सामान्य हो सके.

सामने आया हादसे का Video

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इसमें ट्रेन के इंजन से निकली चिंगारियां और लपटें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं. वीडियो देखने के बाद कई यात्रियों और आम लोगों ने रेलवे की त्वरित कार्रवाई की सराहना की.

अन्य ट्रेनों की आवाजाही पर असर

अधिकारियों ने बताया कि इस अस्थायी व्यवधान के कारण सूरत की ओर जाने वाली डाउन ट्रेनों में देरी हो सकती है. हालांकि, सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों और जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जल्द ही ट्रेन सेवाएं सामान्य हो जाएंगी.