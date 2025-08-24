BMC 12 Unsafe Bridges: मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान 12 असुरक्षित पुलों पर भीड़ से बचने की BMC की चेतावनी, जानें उनके नाम

BMC 12 Unsafe Bridges: मुंबई समेत महाराष्ट्र में दो दिनों बाद गणेशोत्सव की धूम मचने वाली है, क्योंकि 27 अगस्त से बप्पा के घरों में विराजमान होने की तैयारी शुरू हो गई है. बप्पा के आगमन से पहले बीएमसी ने सुरक्षा के लिहाज से गणेशोत्सव के दौरान 12 असुरक्षित पुलों पर भीड़-भाड़ से बचने की चेतावनी दी है.
बीएमसी की चेतावनी
बीएमसी के अनुसार, यह चेतावनी लगातार छठे साल जारी की गई है, जिसमें गणेशोत्सव की जुलूसों और विसर्जनों के दौरान इन पुलों पर भारी भीड़ से बचने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके.
गणेशोत्सव का समय
बीएमसी के अनुसार, इन असुरक्षित पुलों में ज्यादातर रेलवे लाइनों के ऊपर बने हैं और ये भारी लोड सहन करने में असमर्थ हैं. इन पुलों पर लाउडस्पीकर, नाच-गाने, या किसी भी प्रकार का समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है.
कुल भार 16 टन से अधिक नहीं
बीएमसी ने कहा कि इन पुलों पर कुल भार कभी भी 16 टन से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें श्रद्धालु, पैदल यात्री और वाहन शामिल हैं.
असुरक्षित पुलों की सूची
सेंट्रल रेलवे के रेल ओवर ब्रिज (ROB) पर घाटकोपर, कड़ी रोड, आर्थर रोड, चिंचपोकली, बायकुला. वेस्टर्न रेलवे के पुल: मरीन लाइन्स, फ्रेंच ब्रिज, केनेडी ब्रिज, फॉल्कलैंड ब्रिज, महालक्ष्मी स्टेशन, प्रभादेवी-कारोल, और लोकमान्य तिलक रेलवे ओवर ब्रिज (दादर).
2019 से असुरक्षित घोषित हैं ये पुल
ये पुल 2019 से असुरक्षित घोषित किए गए थे, लेकिन अब तक इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बीएमसी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे इन पुलों को सुरक्षित रूप से पार करने के बाद ही उत्सव का आनंद लें. एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने बताया कि पुल पूरी तरह से जर्जर नहीं हैं, लेकिन सावधानी बरतने के लिए इन पर भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी जा रही है.