Mumbai AC local Trains: मुंबई का सफर अब और होगा आरामदायक, गणतंत्र दिवस पर रेलवे ने दी 26 नई एसी लोकल ट्रेनों की सौगात

Mumbai AC local Trains: मुंबई के लाखों रेल यात्रियों के लिए इस साल का गणतंत्र दिवस खुशियों की सौगात लेकर आया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती मांग और गर्मी के मौसम की आहट को देखते हुए मुंबई उपनगरीय नेटवर्क (Suburban Network) पर 26 नई एयर-कंडीशन्ड (AC) लोकल ट्रेनों की शुरुआत की है. सोमवार, 26 जनवरी 2026 से इन सेवाओं को नियमित रूप से पटरी पर उतार दिया गया है.

मध्य-पश्चिम रेलवे में सेवाओं का वितरण

इन 26 नई सेवाओं में से 14 सेवाएं मध्य रेलवे (Central Railway) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जबकि 12 सेवाएं पश्चिम रेलवे (Western Railway) के हिस्से में आई हैं. पश्चिम रेलवे पर अब एसी ट्रेनों की कुल संख्या 109 से बढ़कर 121 हो गई है, जबकि मध्य रेलवे पर अब कुल 94 एसी सेवाएं उपलब्ध हैं. यह भी पढ़े: Central Railway New AC Local Timings: सेंट्रल लाइन पर चलेगी 14 एसी लोकल ट्रेनें, कल्याण, बदलापुर, ठाणे के यात्रियों को मिलेगी गर्मी से राहत, जानें टाईमटेबल

हार्बर लाइन पर 4 साल बाद लौटी एसी ट्रेनें

इस विस्तार की सबसे खास बात हार्बर लाइन (CSMT-पनवेल) पर एसी सेवाओं की वापसी है. पिछले करीब चार वर्षों से हार्बर लाइन पर एसी सेवाएं बंद थीं. अब मध्य रेलवे ने इस रूट पर 14 नई सेवाएं शुरू की हैं. ये ट्रेनें सुबह 4:15 बजे से रात 8:00 बजे के बीच अलग-अलग समय पर उपलब्ध रहेंगी, जिससे नवी मुंबई के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

पश्चिम रेलवे: इन स्टेशनों के बीच बढ़ेंगी सेवाएं

पश्चिम रेलवे ने अपनी 12 नई सेवाओं को अप और डाउन दिशा में बराबर बांटा है.

अप दिशा (चर्चगेट की ओर): विरार, बोरीवली, भायंदर और गोरेगांव से चर्चगेट के लिए नई ट्रेनें मिलेंगी.

डाउन दिशा (चर्चगेट से): चर्चगेट से विरार, गोरेगांव, भायंदर और बोरीवली के लिए अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी गई हैं.

कुल ट्रेनों की संख्या में नहीं हुआ बदलाव

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये कोई अतिरिक्त गाड़ियां नहीं हैं, बल्कि मौजूदा नॉन-एसी 12-कोच वाली ट्रेनों को एसी ट्रेनों में बदला गया है. इससे कुल लोकल सेवाओं की संख्या (WR में 1,406 और CR में 1,820) पहले की तरह स्थिर रहेगी. यह कदम यात्रियों को सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और बंद दरवाजों के साथ आरामदायक सफर देने के उद्देश्य से उठाया गया है.

