Mumbai: चेंबूर में एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया; पीड़िता के गर्भवती होने के बाद गिरफ्तार

मुंबई, 10 नवंबर: मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी को शहर में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. 59 वर्षीय रिटायर्ड सैन्यकर्मी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना तब सामने आई जब 15 वर्षीय लड़की को पेट में तेज और लगातार दर्द होने पर सायन अस्पताल ले जाया गया. लोकमत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेडिकल जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की लगभग दो महीने की गर्भवती थी. इसके बाद, पीड़िता की मां ने अपनी बेटी से पूछताछ की, जिसने खुलासा किया कि उसी इमारत में रहने वाले एक रिटायर्ड आर्मी अंकल ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था. शिकायतकर्ता, एक हाउसकीपिंग पेशेवर है, जो चेंबूर में रहती है. यह भी पढ़ें: यूपी के बागपत में 12 साल के बच्चे का शव बरामद, हत्या से पहले घिनौनी हरकत की कोशिश; आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने 1 सितंबर से 6 अक्टूबर, 2025 के बीच कई बार उसके साथ छेड़छाड़ और जबरन मारपीट की. उसने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे चुप रहने की धमकी दी. नाबालिग लड़की ने आगे बताया कि उसने डर और धमकी के कारण अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को छुपाया। घटना का पता तब चला जब उसकी शारीरिक पीड़ा बढ़ गई और उसके माता-पिता उसे अस्पताल ले गए.

शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी गिरफ्तार

डॉक्टरों द्वारा पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि होने के बाद, उसकी मां ने आरसीएफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का मामला दर्ज कराया. महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो पीड़िता के परिवार के साथ उसी इमारत में रहता था. गिरफ्तारी के बाद, रिटायर्ड सैन्यकर्मी को एक विशेष पॉक्सो अदालत में पेश किया गया.

अदालत ने उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जाँच के तहत पीड़िता और आरोपी की प्रारंभिक चिकित्सा और फोरेंसिक जाँच की जा रही है.