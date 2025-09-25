Malwani Woman Murder: मुंबई के मालवणी में अर्धनग्न अवस्था में 46 वर्षीय महिला की मिली लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस

(Photo Credits Pixabay)

Malwani Woman Murder: मुंबई के मालवणी इलाके में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब मालवणी पुलिस ने एक 46 वर्षीय महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतका की पहचान हो चुकी है. वह चरकोप की रहने वाली थी. उसके परिवार में मां, भाई और 13 वर्षीय एक बेटी हैं. पुलिस के अनुसार शव मुख्य सड़क से दूर एक कच्ची सड़क पर मिला, जहां ड्रेनेज कवर का निर्माण कार्य चल रहा है. पुलिस के अनुसार शव की स्थिति और स्थान को देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही मालवणी पुलिस स्टेशन के अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी संभावित पहलुओं पर नजर रखे हुए है. यह भी पढ़े: Mumbai Businessman Murder Case: मुंबई के कांदिवली मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पैसे के लिए बेटे और बिजनेस पार्टनर ने सुपारी देकर करवाई थी हत्या

लिव-इन पार्टनर ने महिला और बेटे पर किया हमला

वहीं मालवणी के जूलियस वाड़ी इलाके से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू हिंसा के एक मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी लिव-इन पार्टनर पर क्रूरता से हमला किया और उनके साढ़े तीन वर्षीय बेटे को इलेक्ट्रिक तार से गला घोंटकर मारने की कोशिश की.

चीख पुकार के बीच बची जान

घटना के दौरान महिला ने मदद के लिए चीख पुकार मचाई, जिसके बाद मालवणी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मां और बच्चे की जान बचा ली.