Mumbai 1 Smartcard: बस एक कार्ड से मुंबई में मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस से कर पाएंगे ट्रैवल, जानें यह कैसे काम करेगा

Mumbai 1 Smartcard: मुंबई में जल्द ही यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है. अब मेट्रो, मोनो रेल, लोकल ट्रेन और सार्वजनिक बसों में सफर करने के लिए अलग-अलग टिकट या पास की जरूरत नहीं होगी. एक ही कार्ड से पूरा सफर मुमकिन होगा. यह कार्ड है 'मुंबई 1' समार्टकार्ड. Mumbai 1 Smartcard मुंबई के लाखों यात्रियों के लिए डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. 'मुंबई 1' समार्टकार्ड से टिकट सिस्टम बेहद आसान होने वाला है.
अब यात्रियों को हर बार टिकट काउंटर पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 'मुंबई 1' समार्टकार्ड के जरिए एक ही बार में पॉइंट A से पॉइंट B तक का टिकट बुक किया जा सकेगा, भले ही सफर में कई परिवहन साधनों का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े. एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह कार्ड यात्रियों का समय बचाएगा और सफर को और सुविधाजनक बनाएगा.
'मुंबई 1' समार्टकार्ड क्या है?
'मुंबई 1' समार्टकार्ड को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को एक साथ जोड़ने के लिए तैयार किया गया है. यह कार्ड बुधवार 8 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. इसके जरिए यात्री मेट्रो, लोकल ट्रेन, मोनो रेल और BEST बसों में सफर कर पाएंगे.
कैसे करेगा काम 'मुंबई 1' समार्टकार्ड
'मुंबई 1' समार्टकार्ड से यात्री कई जगहों पर सफर कर पाएं. इस कार्ड से यात्रियों को मेट्रो-3 के साथ-साथ अन्य मेट्रो लाइनों का भी टिकट मिल जाएगा. इतना ही नहीं इस कार्ड से यात्री बस में सफर कर सकते हैं.
- कार्ड को रिचार्ज कर उपयोग किया जा सकेगा.
- यात्री इसे मेट्रो, लोकल ट्रेन, मोनो रेल या बस में टैप करके एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे.
- एक ही यात्रा में अलग-अलग ट्रांसपोर्ट मोड इस्तेमाल करने पर भी किराया अपने आप एडजस्ट हो जाएगा.
इस कार्ड के बाद आपको अलग से टिकट खरीदने के लिए कैश या ऑनलाइन पे नहीं करना होगा. बस कार्ड स्कैन करें और हर सफर करना हो जाएगा आसान