UP के बाराबंकी में संदिग्ध हालत में मिले कई बंदरों के शव, जहर देकर मारे जाने की आशंका, जांच जारी

(Photo Credits Twitter)

Several Monkey Deaths in Barabanki: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के अमसेरुआ गांव में 14 बंदरों के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं. वन विभाग को आशंका है कि इन बंदरों को जहर देकर मारा गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसके साथ ही, घायल बंदर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और सभी मृत बंदरों के विसरा जांच के लिए भेजे गए हैं.

जांच में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीमें

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पहले पांच बंदरों के शव मिले थे, लेकिन शनिवार को पांच और शव बरामद हुए। एक बंदर गंभीर रूप से घायल था, जिसे पशु चिकित्सालय भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बंदरों के मुंह में गेहूं और चने के अवशेष पाए गए, जिससे जहर देने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ग्रामीणों से पूछताछ जारी है.

मामले में FIR दर्ज

वन विभाग ने कहा कि मृत बंदरों में आठ नर और छह मादा थीं। हरख वन क्षेत्र के रेंजर मोहित श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला और गंभीर हो सकता है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराएं लगाई जा सकती हैं.

थाना प्रभारी अमित सिंह भदोरिया की प्रतिक्रिया

थाना प्रभारी अमित सिंह भदोरिया ने बताया कि गांव की ओर जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है, ताकि मामले का जल्दी पता चल सके.