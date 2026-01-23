मीरा-भायंदर: 'रॉयल स्काई थाई स्पा' में चल रहे देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश; 6 महिलाएं रेस्क्यू, 6 आरोपी गिरफ्तार (Watch Video)

मीरा-भायंदर में रॉयल स्काई थाई स्पा पर छापा (Instagram /@gemsofmbmc)

ठाणे: मीरा-भायंदर वसई-विरार (Mira-Bhayander Vasai-Virar Police) यानी एमबीवीवी (MBVV) पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मीरा-भयंदर (Mira-Bhayander) क्षेत्र के सबसे बड़े स्पा सेंटर, ‘रॉयल स्काई थाई स्पा’ (Royal Sky Thai Spa) पर छापा मारा है. गुरुवार को हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने स्पा (Spa) की आड़ में चल रहे देह व्यापार रैकेट (Sex Racket) का भंडाफोड़ किया. पुलिस उपायुक्त (DCP) राहुल चव्हाण के मार्गदर्शन और पुलिस निरीक्षक पुजारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. यह भी पढ़ें: Sex Racket Busted: सेक्स रैकेट ऑपरेशन में ठाणे पुलिस की बड़ी सफलता, दो गिरफ्तार और पांच महिलाएं रेस्क्यू

गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उन्हें काफी समय से इनपुट मिल रहे थे कि इलाके के इस नामी स्पा में मसाज सेवाओं के नाम पर अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. पुलिस ने पुष्टि के लिए स्पा की निगरानी की और ठोस सबूत मिलने के बाद अचानक छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान मौके से छह महिलाओं को बचाया गया, जिनसे कथित तौर पर देह व्यापार कराया जा रहा था.

छह आरोपी गिरफ्तार, पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज

छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस रैकेट को चलाने में शामिल छह व्यक्तियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. नवघर पुलिस स्टेशन में 'अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम' (PITA) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह रैकेट कब से चल रहा था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है. यह भी पढ़ें: Sex Racket Busted: बस्ती की आवासीय कॉलोनी में चल रहा था सेक्स रैकेट, 9 महिलाएं और 6 पुरुष गिरफ्तार

मीरा-भायंदर के रॉयल स्काई थाई स्पा पर छापा मारा गया

View this post on Instagram A post shared by Gems of Mira Bhayandar (@gemsofmbmc)

बचाई गई महिलाओं को दी जा रही है सहायता

पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू की गई सभी छह महिलाओं को उचित चिकित्सा सहायता और काउंसलिंग उपलब्ध कराई जा रही है. स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार, उन्हें सुरक्षित आश्रय गृह भेजा जाएगा. गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि उनकी आगे की पुलिस कस्टडी मांगी जा सके.

पुलिस की सख्त चेतावनी

MBVV पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मानव तस्करी और देह व्यापार जैसे अपराधों को रोकने के लिए उनका अभियान निरंतर जारी रहेगा. एक अधिकारी ने कहा, ‘हम सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे. यह कार्रवाई मीरा-भयंदर क्षेत्र में गलत काम करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है.’

इस छापेमारी के बाद इलाके के अन्य स्पा सेंटरों में भी हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करें.