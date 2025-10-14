Dewas: बड़ी लापरवाही! नाबालिग को दे दी कार चलाने, उसने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर सामने की दीवार ही गाड़ी से तोड़ डाली, देवास का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@Deadlykalesh)

देवास, मध्य प्रदेश: नाबालिगों को गाड़ी देना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के देवास (Dewas) से सामने आया है.यहां पर एक 14 से 15 साल के लड़के ने कार चलाते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और इसके बाद दुसरे घर की दीवार को टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी भयानक थी की , घर की कंपाउंड वाल ही टूट गई. इस घटना के बाद घर के लोग भी बाहर आएं और उन्होंने कंपाउंड की टूटी दीवार को देखा तो वे भी परेशान हो गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Indore Road Accident Video: इंदौर में भीषण सड़क हादसा, दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु एक्सीडेंट के हुए शिकार, 6 की मौत; 17 जख्मी,

नाबालिग ने कार से मारी बाइक चालक को टक्कर

नाबालिग ने सड़क पर मचाया आतंक

देवास (Dewas) जिले के सिविल लाइन इलाके में सोमवार को एक खतरनाक हादसा (Accident) होते-होते टल गया. यहां एक नाबालिग युवक ने कार चलाते हुए पहले एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, फिर बेकाबू कार सीधे सड़क किनारे बने घर की दीवार में जा घुसी. यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी ( CCTV) कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.बताया जा रहा है कि नाबालिग युवक कार चलाना सीख रहा था और उस वक्त उसके साथ कोई बड़ा या अनुभवी व्यक्ति मौजूद नहीं था. जब उसने बाइक सवार को टक्कर मारी तो घबराहट में उसने कार पर से नियंत्रण खो दिया. इसी कारण वाहन तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए घर की दीवार से टकरा गया.दीवार से जोरदार टक्कर लगने की आवाज सुनकर घर के सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि दीवार का बड़ा हिस्सा टूट चुका है और कार का अगला भाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं

अब तक इस घटना को लेकर पुलिस स्टेशन (Police Station) में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है.हालांकि, सीसीटीवी (CCTV) फुटेज वायरल होने के बाद लोगों में नाबालिगों के वाहन चलाने को लेकर नाराजगी देखी जा रही है. कई लोगों ने सवाल उठाया है कि बिना लाइसेंस और निगरानी के नाबालिगों को वाहन कैसे चलाने दिए जा रहे हैं.

 