Mehsana Road Accident: गुजरात के मेहसाणा में सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत, आरोपियों की तलाश जारी

Representational Image | ANI

अहमदाबाद, 24 अक्टूबर : गुजरात (Gujarat) के मेहसाणा जिले के बीजापुर में महादेवपुरा-ग्वाड़ा रोड (Mahadevapura-Gwada Road) पर दुर्घटना में दो बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बुजुर्ग महिलाओं को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान पुरी ठाकोर और मूली ठाकोर के रूप में हुई है. दोनों स्थानीय इलाके की निवासी थीं.

हादसे की सूचना मिलते ही बीजापुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश शुरू कर दी. पुलिस आस-पास मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. राज्य में 2020-21 से 2022-23 तक तीन वर्षों में 4,860 हिट-एंड-रन मामले दर्ज किए गए, जिनमें 3,449 मौतें और 2,720 घायल हुए. इसके अलावा, राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, गुजरात में लगभग हर आठ घंटे में एक हिट-एंड-रन मौत हुई. यह भी पढ़ें : Mumbai Horror: गर्लफ्रेंड को चाकू से गोद डाला, फिर खुद का गला काट लिया; ब्रेकअप से नाराज युवक ने उठाया खौफनाक कदम

गुजरात सरकार ने तकनीक, प्रवर्तन और जागरूकता अभियानों के माध्यम से हिट-एंड-रन की घटनाओं और व्यापक यातायात उल्लंघनों को रोकने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है. राज्य भर के 86 टोल प्लाजा पर एक ई-चालान प्रणाली शुरू की गई है, जिसने केवल दो महीनों में 77,000 से अधिक उल्लंघनों को चिह्नित किया, जिनमें बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और वाहन फिटनेस जांच शामिल हैं. इस बीच, गुजरात सड़क सुरक्षा प्राधिकरण (जीआरएसए) ने 2030 तक हेलमेट और सीट-बेल्ट नियमों का 75 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए क्रैश-बैरियर लगाने, चालक नेत्र जांच कार्यक्रम और स्कूल-आधारित जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं.