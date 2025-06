Indore Couple Missing Case: 'मेघालय के सीएम झूठ बोल रहे हैं, पुलिस खुद साजिश में शामिल'; सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा आरोप, CBI जांच की मांग की (Watch Video)

Indore Couple Missing Case: इंदौर (MP) के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के रहस्यमय तरीके से लापता होने के मामले में एक और बड़ा मोड़ आ गया है. इस पूरे घटनाक्रम में अब सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मेघालय के मुख्यमंत्री और पुलिस दोनों ही इस मामले में झूठ बोल रहे हैं. उन्होंने सीधे CBI जांच की मांग कर दी है. देवी सिंह का कहना है कि उन्हें सोनम के बारे में जानकारी उनके बेटे गोविंद से मिली, जिसने बताया कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली है.

उन्होंने कहा, ''मेघालय पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की. वह सिर्फ सोनम को फंसाने की कोशिश कर रही है.''

#WATCH | Indore missing couple case | Sonam Raghuvanshi's father, Devi Singh, says, "...Meghalaya CM is lying regarding this case. A CBI inquiry should be done on him as well. I am sure that the CM is also lying. Union Home Minister Amit Shah should send the CBI there as soon as… pic.twitter.com/PPgn9QwefV

