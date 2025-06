VIDEO: 'मुस्कान' जितनी ही खतरनाक निकली 'सोनम'! शादी और हनीमून के बाद कर दी पति की हत्या, राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा

Indore Couple Missing News: इंदौर (MP) के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का राज अब खुलता जा रहा है. नई-नई शादी के बाद हनीमून पर निकला जोड़ा अचानक लापता हुआ और अब मामला पत्नी सोनम द्वारा पति की हत्या तक पहुंच गया है. ये कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं लग रही, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है. राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी. शादी के 8 दिन बाद, 20 मई को दोनों हनीमून के लिए असम के गुवाहाटी और फिर मेघालय के शिलांग गए.

23 मई तक सबकुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसी दिन दोपहर बाद से दोनों के मोबाइल बंद हो गए और परिवार का संपर्क टूट गया.

Within 7 days a major breakthrough has been achieved by the #meghalayapolice in the Raja murder case … 3 assailants who are from Madhya Pradesh have been arrested, female has surrendered and operation still on to catch 1 more assailant .. well done #meghalayapolice

VIDEO | Uttar Pradesh: Missing Indore woman Sonam Raghuvanshi, who is believed to have hired three men to kill her husband, has been found safe at a dhaba in Ghazipur.

She has undergone a medical examination and is currently being kept at a One Stop Center for safety and further… pic.twitter.com/AW7cSFQnA6

— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2025