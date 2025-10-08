Meerut Horror: नाबालिग घरेलू सहायिका का मालिक के बेटे और उसके दोस्तों ने किया रेप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ, 8 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है. रेप के बाद 16 वर्षीय घरेलू सहायिका ने एक बच्चे को जन्म दिया. पुलिस के अनुसार नाबालिग का मालिक के बेटे और उसके दोस्तों ने मिलकर रेप किया. लड़की की मां का दावा है कि उसकी मालकिन उसे चाय में नशीली दवाइयां मिलाकर देती थी. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता को नशीली दवा मिली हुई चाय दिए जाने के तुरंत बाद, मालिक के बेटे और उसके दोस्तों ने नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार किया. कथित घटना तब सामने आई जब पीड़िता ने एक लड़के को जन्म दिया. घटना के बाद, पीड़िता को चिकित्सा देखभाल में रखा गया. पुलिस ने घटना के संबंध में तीन लोगों मगवेंद्र सिंह, बिट्टू और मुकुल जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह भी पढ़ें: Bengaluru Shocker: छात्रा को किया बैड टच, पूछे प्राइवेट सवाल; बेंगलुरु में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार

तीन लोगों पर मामला दर्ज

पुलिस ने इस घटना में तीन लोगन को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर बीएनएस और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. एसएसपी) विपिन ताडा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मंगलवार, 7 अक्टूबर को नौचंदी पुलिस स्टेशन में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. घटना के बाद, पुलिस ने मुख्य आरोपी बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है.मामले की जांच के लिए महिला सर्कल ऑफिसर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है. बाकी दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.