Delhi Fire Video: दिल्ली के नरेला की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां मौजूद

Delhi Fire: देशभर में दीवाली की धूम के बीच दिल्ली के बाहरी क्षेत्र नरेला स्थित DSIIDC इंडस्ट्रियल एरिया की एक जूता निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग लगते ही फैक्ट्री से काले धुएं का गुबार आसमान में उठता देखा गया, जिससे आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई. यह भी पढ़े: Delhi Firecracker Update: दिल्ली में दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री जोरों पर, प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में धड़ल्ले से हो रही है खरीद-फरोख्त

मौके पर पहुंची दमकल की 16 गाड़ियां

दमकल विभाग ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. सभी वाहन आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। अब तक आग लगने के ठोस कारणों का पता नहीं चल पाया है.

नरेला की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग

#WATCH | Delhi: A massive fire broke out at a shoe manufacturing factory in Narela DSIIDC factory in Outer Delhi, earlier today. Sixteen fire tenders rushed to the spot to douse the flames. More details awaited. pic.twitter.com/P4JDy9Yair — ANI (@ANI) October 20, 2025

कोई हताहत नहीं, सभी कर्मचारी सुरक्षित

फैक्ट्री में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जो राहत की बात है.

दमकल और पुलिस टीम मौके पर तैनात

दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। घटना की विस्तृत जांच की जाएगी.