Ambala Fire: दिवाली के मौके पर हरियाणा के अंबाला में टायर-रिसाइकलिंग सामग्री के गोदाम में लगी भीषण आग, बुझाने का काम जारी; VIDEO
Ambala Fire: दीवाली के मौके पर हरियाणा के अंबाला में टायर और रिसाइकलिंग सामग्री के एक गोदाम में भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम जारी है. अभी तक किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

 अंबाला में  दिवाली के मौके पर लगी आग

दमकल विभाग के अधिकारी बच्‍चन सिंह ने बताया, "डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी.हमने दो दमकल वाहन और एक पानी का टैंकर भेजा था, लेकिन आग बड़ी होने के कारण एक और दमकल वाहन मंगाया गया है. हमारी टीम पूरी तरह से आग बुझाने में लगी हुई है. यह भी पढ़े: Delhi Fire Video: दिल्ली के नरेला की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां मौजूद

 अंबाला में लगी आग

आग लगने के कारणों का पता नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. नुकसान का आकलन तब किया जाएगा जब आग पूरी तरह बुझ जाएगी और मामले की जांच जारी है.