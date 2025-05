Mumbai Jyoti Hotel Fire Video: मुंबई के अंधेरी ईस्ट में ज्योति होटल में लगी भीषण आग, 35 लोग फंसे; रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाला गया

Mumbai Jyoti Hotel Fire Video: मुंबई में सोमवार तड़के अंधेरी ईस्ट के चकाला इलाके में स्थित ज्योति होटल में भीषण आग लग गई. यह आग सुबह करीब 3:00 बजे होटल की छठी मंजिल पर लगी, जिससे होटल में ठहरे मेहमानों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

दमकल विभाग के अनुसार, आग लगने के समय होटल के अंदर 35 लोग फंसे हुए थे.सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

A major fire broke out at Jyoti Hotel in Andheri East around 3 am, trapping 35 people inside.

All were safely rescued with no casualties, though several rooms were completely gutted.

