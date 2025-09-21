Bareilly Horror: खौफनाक! गर्लफ्रेंड को नशे का इंजेक्शन लगाया, फिर कार से कुचलकर मार डाला; आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार

Representational Image | Pixabay

Bareilly Nurse Murder Case: यूपी के बरेली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शादीशुदा डॉक्टर ने अपनी नर्स गर्लफ्रेंड की हत्या (Girlfriend Murder) की कोशिश की, जिसकी बाद में मौत हो गई. पुलिस (Bareilly Police) के मुताबिक, डॉक्टर ने नर्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और फिर अपनी कार से उसे कुचल दिया. इसके बाद उसने उसके कपड़े फेंक दिए और फरार हो गया. पुलिस ने घायल नर्स को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. होश में आने पर नर्स ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर शिवपाल कश्यप (Dr Shivpal Kashyap) को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि वह शादीशुदा है और नर्स के साथ अपने संबंध को छिपाने के लिए उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

डॉक्टर और नर्स के बीच झगड़े की वजह

खबरों के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर और नर्स दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे. नर्स के साथ संबंध बढ़ने के बाद, डॉक्टर ने उसे नौकरी से निकाल दिया और अपने साथ रख लिया. आरोपी डॉक्टर ने नर्स से कोर्ट मैरिज करने की भी मांग की. जब नर्स को उसकी शादी के बारे में पता चला, तो दोनों के बीच तनाव बढ़ गया.

इंजेक्शन लगाया और कार से कुचला

16 सितंबर की रात को डॉक्टर नर्स को खाना खिलाने के बहाने पीलीभीत ले गया. रास्ते में उसने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और फिर अपनी कार से कुचलकर सड़क किनारे छोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय नर्स गंभीर रूप से घायल पाई गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

न्यायिक हिरासत में है आरोपी डॉक्टर

वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी डॉक्टर अब न्यायिक हिरासत में है. इस घटना से बरेली और आसपास के इलाकों में डर और सदमे का माहौल है.