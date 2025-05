Haryana YouTuber Spy Case: हरियाणा के कई यूट्यूब चैनल जांच के दायरे में, ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा ​​की गिरफ्तारी के बाद एक्शन; जासूसी मामले में अब तक 12 गिरफ्तार (Watch Video)

Haryana YouTuber Spy Case: हरियाणा सरकार ने मंगलवार को बताया कि पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क की जांच का दायरा बढ़ रहा है. इसमें राज्य के कई यूट्यूब चैनलों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. अब तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें से सबसे ज्यादा पांच आरोपी हरियाणा से हैं. इस केस में सबसे बड़ा नाम हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा (33) का उभरकर सामने आया है. वह "Travel with JO" नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती थीं, जिसके 3.77 लाख सब्सक्राइबर हैं.

TOI की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्योति और पंजाब की एक अन्य महिला गुजाला (31) का संपर्क एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश नाम के पाकिस्तानी अधिकारी से था, जो दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात बताया जा रहा है.

#WATCH | On the case related to YouTuber Jyoti Malhotra, who was arrested by Haryana Police on charges of spying for Pakistan, Haryana Home Secretary Dr Sumita Misra says, "Today, in a meeting with the CM, a discussion was held on the arrest of some Pak operatives in the state.… pic.twitter.com/SxDg04YymU

