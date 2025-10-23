मनोज तिवारी ने वजीराबाद छठ घाट का किया निरीक्षण, स्वच्छता के लिए श्रमदान में लिया हिस्सा

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर : भाजपा सांसद और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने गुरुवार को वजीराबाद स्थित राम घाट का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने छठ घाट की तैयारियों का निरीक्षण किया और स्वच्छता अभियान में श्रमदान कर कार्यकर्ताओं के साथ सहभागिता की. इस अवसर पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह, तिमारपुर विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, जिला अध्यक्ष डॉ. यू.के. चौधरी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. मनोज तिवारी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा करते हुए छठ पर्व की तैयारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके लिखा, "वजीराबाद छठ घाट निरीक्षण एवं श्रमदान. आज अपनी लोकसभा क्षेत्र के वजीराबाद स्थित राम घाट का निरीक्षण किया तथा छठ घाट पर श्रमदान में सहभागिता की. मेयर राजा इकबाल सिंह, तिमारपुर विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, जिला अध्यक्ष डॉ. यू.के. चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे. छठ पर्व पर स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. हमारी सरकार का पूर्ण ध्येय है कि छठ व्रतियों को किसी भी तरह से कोई समस्या न हो!" मनोज तिवारी ने अपने निरीक्षण के दौरान घाटों पर स्वच्छता, पानी की उपलब्धता, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घाट की सफाई में हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Election 2025: तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाए जाने पर श्रेयसी सिंह का पलटवार, जब बने थे तब क्या किया था?

दिल्ली में छठ पर्व की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय नेता हर साल घाटों की व्यवस्था को और बेहतर करने में जुटे हैं. भाजपा सांसद ने बताया कि उनकी सरकार और पार्टी छठ व्रतियों के लिए हर संभव सुविधा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है. बता दें कि छठ पर्व, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, दिल्ली में भी बड़े उत्साह के साथ आयोजित होता है. यह पर्व सूर्य और छठी मैया की उपासना का प्रतीक है, जिसमें स्वच्छता और अनुशासन का विशेष महत्व है.