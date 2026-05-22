Manali Weather Update: भारी गिरावट के साथ 7°C पहुंचा तापमान, बारिश और बर्फबारी को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

मनाली में आज का मौसम (Photo Credits; File Image)

Manali Weather Update Today: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मशहूर हिल स्टेशन मनाली (Manali) और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विज्ञान केंद्र (Meteorological Centre) ने आज, शुक्रवार के लिए मनाली में मुख्य रूप से आसमान में बादल छाए रहने के साथ-साथ बारिश और बर्फबारी (Rain and Snowfall) का अनुमान जताया है. इस मौसमी बदलाव के कारण इलाके के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी (Scorching Heat) से लोगों को बड़ी राहत मिली है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 22, 2026: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप; मुंबई में उमस और दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट

वर्तमान स्थिति और तापमान का पूर्वानुमान

शुक्रवार सुबह मनाली में मुख्य रूप से घने बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में सापेक्ष आर्द्रता (Relative Humidity) 51 प्रतिशत रही, जबकि उत्तर-पूर्व दिशा से 2 मील प्रति घंटे की गति से ठंडी हवाएं चल रही हैं.

मौसम विभाग के दैनिक पूर्वानुमान के अनुसार, आज दिन का अधिकतम तापमान केवल 10 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा. इस दौरान दिन में बारिश और बर्फबारी की 35 प्रतिशत संभावना जताई गई है. रात होते-होते आसमान में आंशिक बादल छा जाएंगे और तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रात के समय बर्फबारी की संभावना बढ़कर 50 प्रतिशत होने का अनुमान है.

भीषण गर्मी के बाद अचानक बदला मौसम

मनाली में तापमान का यह गिरता ग्राफ एक संक्षिप्त हीटवेव (लू) के बाद देखने को मिला है। इससे पहले, गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कई मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया था. खुद मनाली में इस सप्ताह के शुरुआत में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे सैलानी और स्थानीय लोग परेशान थे.

प्रशासन ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

अचानक आए इस पश्चिमी विक्षोभ को देखते हुए राज्य मौसम विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है. विभाग ने कुल्लू (Kullu) सहित हिमाचल के कई पहाड़ी जिलों को 22 मई से 'ऑरेंज' और 'येलो' अलर्ट पर रखा है. इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी है कि वे सड़कों की स्थिति की निगरानी करें और अचानक होने वाले मौसम के बदलावों को लेकर सतर्क रहें.