Pune Shocker: 55 साल के शख्स की शर्मनाक करतूत, बेजुबान कुत्ते के साथ किया कुकर्म, डॉग लवर्स ने जताया आक्रोश

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

पुणे,महाराष्ट्र: बेजुबान जानवरों (Animals) के साथ क्रूरता की कई घटनाएं सामने आती है. लेकिन कई बार इतनी भयावह घटनाएं भी सामने आती है. जिसके सामने आने के बाद लोग सोच में पड़ जाते है की, इस समाज में ऐसे भी लोग होते है क्या? ऐसी ही एक शर्मनाक घटना पुणे (Pune) से सामने आई है. जहांपर एक 55 साल के शख्स ने बेजुबान कुत्ते (Dog) के साथ कुकर्म किया. ये घटना पुणे के वाडरवाडी शिवाजी नगर के मॉडल कॉलोनी से सामने आई है.इस घटना के बाद डॉग लवर्स ने इस आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने इसे अरेस्ट किया. इसके बाद इसे जमानत दे दी गई.

जमानत मिलने के बाद डॉग लवर्स (Dog Lovers) ने जानवरों के लिए सख्त कानून नहीं होने पर दुख जताया है. ये भी पढ़े:Dog Raped In UP: शर्मनाक! यूपी के बुलंदशहर में 65 वर्षीय बुजुर्ग ने पालतू कुत्ते के साथ किया कुकर्म, अप्राकृतिक सेक्स के आरोप में गिरफ्तार

क्या है पूरा मामला?

मॉडल कॉलोनी परिसर में कुछ डॉग लवर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते है . स्थानीय पशु प्रेमी और स्वयंसेवक संजय शिंदे, भाग्येंद्र चुदासमा, साहिल करांडे और रोज़र जोसेफ ने मिलकर चतुरश्रिंगी पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत (Complaint) दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि यह ग्रुप नियमित रूप से इलाके के आवारा जानवरों को खाना और आधारभूत देखभाल प्रदान करता है.10 अक्टूबर को महाले मार्केट के पास जानवरों की देखभाल करते समय उन्हें पता चला कि कुत्ता कई दिन से गायब है, स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि 22, 23 सितंबर की रात को एक व्यक्ति ने उस कुत्ते के साथ कुकर्म किया था.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

भाग्येंद्र चुदासमा के अनुसार, घटना के एक गवाह ने इसे वीडियो (Video) में रिकॉर्ड किया. इस वीडियो को प्राप्त कर तुरंत पुलिस (Police) को सूचित किया गया.पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. आरोपी गिरफ्तार भी हुआ. लेकिन इसके बाद उसे बेल मिल गई. इस घटना के बाद डॉग लवर्स में काफी आक्रोश देखा गया है.