Bahraich News: यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का अंत, सीएम योगी के निर्देशों के बाद वन विभाग की टीम ने मार गिराया

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बने आदमखोर भेड़िए (Wolf) का अंत हो गया है. कैसरगंज के तौकली इलाके में वन विभाग की टीम ने सघन ऑपरेशन चलाकर इस भेड़िए को मार गिराया. शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बहराइच का दौरा किया था और वन विभाग को सख्त निर्देश दिए थे कि लोगों को इस आतंक से तत्काल मुक्त कराना प्राथमिकता है.
भेड़िए के हमले में अब तक चार मौत!
इस भेड़िए के हमलों में अब तक चार लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे थे, जबकि करीब 16 लोग घायल हुए, जिनमें से कई का अस्पताल में इलाज चल रहा है. ग्रामीणों में भय का माहौल इतना गहरा था कि शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे. जिससे उन्हें राहत मिली हैं. यह भी पढ़े: यूपी के महाराजगंज में ‘आदमखोर’ तेंदुए ने 2 किसानों पर किया हमला, ग्रामीणों ने उसे पकड़ा (देखें वीडियो)
योगी सरकार मृत बच्चों के परिजनों को देगी मुआवजा
बहराइच दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़िए के हमले में मारे गए बच्चों के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. इसके अलावा, सीएम योगी ने सांसदों और विधायकों के माध्यम से पीड़ित परिवारों को तुरंत 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की.
पिछले साल भी दिखा था भेडिये का आतंक
पिछले साल भी बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचाया था, जब छह भेड़ियों के झुंड ने 10 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल थे. कई दिनों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने उन भेड़ियों को पकड़ लिया था. इस साल फिर से उसी आतंक की पुनरावृत्ति देखने को मिली, लेकिन सीएम योगी के त्वरित आदेशों के बाद वन विभाग ने तेजी से कार्रवाई की और इस खतरे को खत्म कर दिया.