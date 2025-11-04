VIDEO: बीजेपी सांसद Ravi Kishan को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, 'यादवों' के खिलाफ न बोलने की दी थी नसीहत; जानें कहां से दबोचा गया आरोपी?

Ravi Kishan Threat Case (Photo: @ravikishann/X)

BJP MP Ravi Kishan Death Threat Case: गोरखपुर के भाजपा सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने वाले को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की पहचान लुधियाना (Ludhiana, Punjab) के फतेहगढ़ इलाके के निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे रविवार को गिरफ्तार किया और मंगलवार को जेल भेज दिया. पुलिस के अनुसार, अजय कुमार (Accused Ajay Kumar Yadav) ने 30 अक्टूबर को सांसद रवि किशन को फोन किया और धमकी दी कि अगर वह बिहार गए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी. इस धमकी के बाद, सांसद के कार्यालय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

आरोपी ने नशे में किया था फोन

एडिशनल एसपी सिटी अभिनव त्यागी (Additional SP City Abhinav Tyagi) ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने नशे में फोन किया था. उसका बिहार से कोई संबंध नहीं है और उसने अकेले ही यह काम किया.

धमकी में इस्तेमाल मोबाइल बरामद

पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस (Technical Surveillance) और फोन ट्रैकिंग (Phone Tracking ) का इस्तेमाल करके आरोपी का पता लगाया. इसके बाद धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया. आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे जांच की जा रही है.