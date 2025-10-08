हद है! बर्थडे पर Mumbai से बुलाया ट्रांसजेंडर, फिर बीच सड़क पर की अश्लील पार्टी; Ahmedabad पुलिस ने किया गिरफ्तार

Ahmedabad Obsence Dance Video (Photo- ahmedabadmetrocity/Instagram)

Ahmedabad Obscene Dance Video: अहमदाबाद के कुबेरनगर इलाके में सार्वजनिक सड़क पर 'अश्लील' डांस करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के अनुसार, यह वीडियो 18 सितंबर को युवक के जन्मदिन (Obscene Dance on Birthday) के मौके पर शूट किया गया था और हाल ही में उसके Instagram पर सामने आया. इसके खिलाफ बीते सोमवार को सरदारनगर पुलिस थाने (Sardarnagar Police Station) में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस निरीक्षक एम डी चंपावत ने बताया कि आरोपी युवक की उम्र 26 साल है. उसने अपने जन्मदिन समारोह में मुंबई से एक ट्रांसजेंडर को बुलाया था.

वायरल क्लिप (Viral Clip) में दोनों, गिरफ्तार युवक और ट्रांसजेंडर रात के समय एक कम्युनिटी बोर्ड के नीचे सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं.

सार्वजनिक सड़क पर 'अश्लील' डांस करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

(Disclaimer: वीडियो में आपत्तिजनक दृश्य हैं, दर्शक अपने विवेकानुसार देखें)

आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस (Ahmedabad Police) ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की सार्वजनिक अश्लीलता से संबंधित धाराओं, गुजरात पुलिस अधिनियम की सार्वजनिक अश्लीलता से संबंधित धाराओं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अश्लील सामग्री प्रसारित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के वायरल (Viral Video) होते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता को रोकने और शहर की सुरक्षा व शांति बनाए रखने के लिए अधिकारी ऐसी घटनाओं पर निगरानी बढ़ा रहे हैं.

अहमदाबाद प्रशासन (Ahmedabad Administration) ने कहा है कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.