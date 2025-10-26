VIDEO: ऑस्ट्रेलिया टीम की महिला खिलाड़ियों से छेड़खानी करनेवाले आरोपी को इंदौर पुलिस ने सिखाया सबक, हाथ पैर में प्लास्टर, लंगडाते हुए चल रहा है शख्स

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई थी. जो देश के लिए भी शर्मनाक घटना थी. दो ऑस्ट्रलियाई महिला खिलाड़ियों (Australian Women's Cricket Players) से एक बाइक सवार ने अश्लील हरकत की थी. इसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा और इसको सबक सिखाया. पुलिस ने इस आरोपी को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया. इस आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें उसके एक पैर और एक हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ है और वह लंगड़ाते हुए चल रहा है और उसके आसपास पुलिस दिखाई दे रही है.
इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस (Police) की तारीफ़ की है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया है. ये भी पढ़े:शर्मनाक: इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ बदतमीजी और छेड़खानी की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार
महिला खिलाड़ियों से छेड़खानी करनेवाला आरोपी
ईसीए हरामखोर ने देश के नाक कटाई है. इसी ने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी की. इसका नाम अकील है. पुलिस ने अब इसका इलाज किया है.
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 17 अक्टूबर की सुबह लगभग 11 बजे विजय नगर क्षेत्र में हुई, जो टीम होटल से करीब 500 मीटर की दूरी पर है. बताया गया कि जब दोनों ऑस्ट्रलियाई खिलाड़ी (Australian Players) होटल से कैफ़े की ओर पैदल जा रही थीं, तभी एक बाइक सवार युवक ने उन्हें रास्ते में रोका, एक खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश की और दूसरी को अनुचित तरीके से छुआ. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.टीम अधिकारी सिमन्स की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया.एक वीडियो में अखिल खान हाथ और पैर में चोटों के साथ लंगड़ाते हुए दिखाई दिया. आरोपी पर भारत न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 74 और 78 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
घटना के बाद लोगों में थी नाराजगी
इस घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी थी. लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर शर्मनाक घटना बताया था. इसके बाद पुलिस (Police) ने इसे धर दबोचा. पुलिस की कार्रवाई के बाद ये लंगड़ाता हुआ नजर आया. इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.