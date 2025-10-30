VIDEO: ममता कुलकर्णी का चौंकाने वाला बयान, अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम ने मुंबई ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकवादी नहीं

(Photo Credits Punjab Kesari)

Dawood Ibrahim on Mamta Kulkarni: अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनका बयान अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम (Underworld Don Dawood Ibrahim) को लेकर चर्चा का विषय बन गया. ममता कुलकर्णी यूपी के गोरखपुर पहुंची, जहां उनसे दाऊद इब्राहिम के बारे में सवाल किया गया. इस दौरान उन्होंने दाऊद इब्राहिम का मुंबई आतंकी हमले को लेकर बचाव किया.

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम का किया बचाव

ममता कुलकर्णी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई ब्लास्ट नहीं किया और वह आतंकवादी नहीं था. उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि उनका दाऊद से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था और उन्होंने उसे कभी देखा भी नहीं. ममता ने यह भी कहा कि जिन लोगों के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, उन्होंने भी मुंबई में कोई बम ब्लास्ट या एंटी-नेशनल गतिविधि नहीं की. यह भी पढ़े: VIDEO: ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से दिया इस्तीफा, बोलीं, ‘मैं बचपन से साध्वी रही हूं’

ममता कुलकर्णी का चौंकाने वाला बयान

ममता कुलकर्णी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

ममता कुलकर्णी ने यह बयान एक प्रेस वार्ता में दिया. हालांकि उनके इस बयान से विवाद भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम को मुंबई आतंकी हमलों के मामले में भगोड़ा घोषित किया है, और वह वर्तमान में पाकिस्तान में छिपा हुआ है.

ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुकी हैं

बता दें कि नब्बे के दशक में अपनी खूबसूरत अदाओं से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुकी हैं और धर्म की राह पर चल रही हैं। उन्होंने अपना नाम बदलकर महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी रख लिया है. ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा है.