मुंबईकरों के लिए आज बड़ा दिन, Navi Mumbai से हवाई यात्रा में सुविधा, तो मेट्रो से तेजी से होगा शहर में सफर

Navi Mumbai- Mumbai metro - Inauguration: मुंबईवासियों के लिए आज का दिन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने दो दिवसीय मुंबई दौरे के तहत, आज दोपहर 3:30 बजे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे. यह भी पढ़े: DB Patil Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम होगा डीबी पाटिल; 8 अक्टूबर को टर्मिनल-1 उद्घाटन के बाद टर्मिनल-2 का भी इसी साल शुरू होगा निर्माण

मेट्रो लाइन-3 लाइन का उद्घाटन भी करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक फैली मुंबई मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी का भी उद्घाटन करेंगे. यह चरण लगभग ₹12,200 करोड़ की अनुमानित लागत से तैयार किया गया है. इसके साथ ही वे लगभग ₹37,270 करोड़ की कुल लागत से निर्मित पूरी मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. यह परियोजना मुंबई के शहरी परिवहन तंत्र में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

मुंबई की पहली पूरी तरह भूमिगत मेट्रो लाइन

मुंबई मेट्रो लाइन-3 शहर की पहली और एकमात्र पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन है. यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में यात्रा के तरीके को पूरी तरह बदल देगी, और लाखों नागरिकों को तीव्र, सुरक्षित व आधुनिक परिवहन सुविधा प्रदान करेगी.

दक्षिण मुंबई को मिलेगी कनेक्टिविटी

इस परियोजना का अंतिम चरण 2बी, दक्षिण मुंबई के विरासत और सांस्कृतिक क्षेत्रों — जैसे किला, काला घोड़ा और मरीन ड्राइव — तक निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह बॉम्बे हाईकोर्ट, मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नरीमन पॉइंट जैसे प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय केंद्रों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा.

मुंबई वन" ऐप का भी होगा शुभारंभ

प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे में एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप "मुंबई वन" का भी शुभारंभ करेंगे. यह ऐप यात्रियों को एक ही मंच पर 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की सुविधा देगा, जिनमें शामिल हैं

नवी मुंबई एयरपोर्ट की खासियत

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया गया है।यह एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के साथ मिलकर कार्य करेगा, जिससे यात्रीभार का बोझ बंटेगा और मुंबई को वैश्विक मल्टी-एयरपोर्ट सिस्टम वाले शहरों की श्रेणी में लाने में मदद मिलेगी