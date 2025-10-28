VIDEO: जयपुर में बड़ा हादसा! हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई स्लीपर बस, 2 मजदूरों की जलकर मौत, कई यात्री झुलसे

Jaipur Manoharpur Bus Accident (Photo- @timesofindia/X)

Jaipur Manoharpur Bus Accident: राजस्थान के जयपुर में 'आंध्र प्रदेश बस दुर्घटना' जैसा हादसा हुआ है. यहां मनोहरपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक स्लीपर बस सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए हैं. इस भयावह हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा, "जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुखद है. घायलों को तत्काल और सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए. मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायल यात्रियों को शीघ्र स्वस्थ होने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं."

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई स्लीपर बस

#Jaipur-#Delhi highway tragedy: At least 2 dead as #bus carrying labourers catches fire; Ashok Gehlot slams recurring road mishaps More details 🔗 https://t.co/adzH2y1XfM pic.twitter.com/U1cB4MNU4c — The Times Of India (@timesofindia) October 28, 2025

हर संभव मदद के निर्देश: मुख्यमंत्री भजनलाल

जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देशित किया गया है। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 28, 2025

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जताई चिंता

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "मनोहरपुर में मजदूरों को ले जा रही एक बस में आग लगने से दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद दुखद है. ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं"

सड़क हादसों पर सवाल

जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है। राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आम जन अपनी जान गंवा रहे हैं यह चिंताजनक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी… — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 28, 2025

राजस्थान में सड़क सुरक्षा कैसे मजबूत होगा?

इस दुर्घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन को ऐसे दुखद हादसों को रोकने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए?