Mahoba Shocker: खेलते समय कुएं में गिरने से तीन सगी बहनों की दर्दनाक मौत, इलाके में छाया मातम

महोबा, 11 नवंबर : उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक हादसा सामने आया. अजनर थाना क्षेत्र के आरी गांव में तीन नाबालिग सगी बहनों के शव पुराने कुएं से बरामद किए गए. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों के शव बाहर निकलवाए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए. महोबा के पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि कल 112 पर एक सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की थी.

उन्होंने बताया कि दिन में तीन बजे गांव आरी थाना अजनर में एक बच्ची ने बताया कि वह अपनी तीन बहनों के साथ खेल रही थी. उन्हीं खेतों में एक कुआं भी है, जिसमें दो फुट की गहराई तक पानी भरा है. उसकी गहराई 15 फीट के आसपास है. ये तीन बच्चियां खेत पर रह गई और कुएं में गिरने से उनकी मौत हो गई. इसके पहले पांच थानों की पुलिस ने मिलकर सर्च अभियान चलाया. तथ्य सामने आने के बाद कुएं से सभी शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है. मौके पर सभी अधिकारी मौजूद हैं. पोस्टमार्टम के बाद सारी जानकारी दी जाएगी. यह भी पढ़ें : Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा

पुलिस ने बताया कि आरी गांव निवासी रम्मू की तीन बेटियां घर के पास खेल रही थीं. जब वे देर रात तक वापस नहीं लौटीं, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान गांव वालों को पास के खेत में बने एक पुराने कुएं के पास बच्चों की चप्पलें दिखाई दीं. सूचना मिलते ही पुलि स मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कुएं में तलाशी अभियान चलाया गया. तीनों बच्चियों के शव कुएं से निकाले गए. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. प्रारंभिक जांच में हादसे का ही मामला प्रतीत होता है.

आशंका जताई जा रही है कि तीनों बहनें खेलते-खेलते कुएं के पास पहुंचीं और फिसलकर एक-एक कर कुएं में गिर गईं. कुआं जर्जर और खुला होने के कारण हादसा संभव हुआ. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की. पुलिस ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी. वहीं, इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है.