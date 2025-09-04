Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में आज क्या होगी बारिश? जानें मौसम का ताजा अपडेट

Representational Image | PTI

Maharashtra Weather Update: देश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र में भी मानसून जोरों पर है. राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात नहीं बने हैं. आइए जानते हैं कि आज, 4 सितंबर 2025 को मुंबई, ठाणे सहित महाराष्ट्र में मौसम कैसा रहेगा.

आज का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, महाराष्ट्र में मानसून की सक्रियता बनी हुई है. आज के लिए निम्नलिखित जिलों में मौसम चेतावनी जारी की गई है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी होगी बारिश? जानें ताज़ा मौसम अपडेट

ऑरेंज अलर्ट: रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, पुणे, सतारा, और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इन क्षेत्रों में तेज हवाएं (45-55 किमी/घंटा) और गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं. तटीय और घाट क्षेत्रों में जलभराव और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

यलो अलर्ट: मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, जलना, धुले, नंदुरबार, जलगांव, और विदर्भ के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है. कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

मौसम की स्थिति: बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र और मध्य राजस्थान में चक्रवाती हवाओं के कारण महाराष्ट्र में मानसून की गतिविधियां तेज हैं. खासकर तटीय और घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे जलभराव, यातायात व्यवधान, और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.

नागरिकों को सलाह:

नागरिकों के लिए: तटीय और घाट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जलभराव, यातायात व्यवधान, और भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है. गैर-जरूरी यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन के अपडेट्स पर नजर रखें.

किसानों के लिए: मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों को फसलों को बारिश से बचाने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है, जैसे कि जल निकासी की व्यवस्था और फसलों को ढकना।

महाराष्ट्र में 3 सितंबर मौसम का हाल

महाराष्ट्र में 3 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र में मौसम की स्थिति इस प्रकार थी:

रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, और गोंदिया, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट के तहत भारी बारिश दर्ज की गई, कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण तटीय और घाट क्षेत्रों में जलभराव और यातायात में रुकावट देखी गई. स्थानीय प्रशासन ने भूस्खलन की आशंका के चलते सतर्कता बरतने की सलाह दी थी.

मुंबई सहित इन जिलों का हाल

मुंबई, ठाणे, और पालघर: यलो अलर्ट के तहत मध्यम से भारी बारिश हुई. स्थानीय ट्रेन और बस सेवाएं सामान्य रूप से चलीं, हालांकि कुछ देरी की खबरें थीं.