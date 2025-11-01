Maharashtra Weather Update: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आज भी छाए रहेंगे बादल, 4 नवंबर तक हल्की बारिश के अनुमान

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन चक्रवात ‘मोथा’ के प्रभाव के चलते पिछले तीन से चार दिनों से राज्य के कई हिस्सों में बरसात का मौसम बना हुआ है। मुंबई और आसपास के कुछ जिलों में बीते दिनों हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई. हालांकि अब ‘मोथा’ कमजोर पड़ गया है, लेकिन मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई समेत राज्य के कई जिलों के लिए हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.

महाराष्ट्र में 1 नवंबर से 4 नवंबर तक बारिश के अनुमान

आईएमडी के अनुसार, 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। विभाग का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दो निम्न दबाव क्षेत्रों के कारण पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश की तीव्रता अब घटेगी, लेकिन हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है.

आईएमडी ने चक्रवात ‘मोथा’ को लेकर क्या कहा

आईएमडी के मुताबिक, चक्रवात ‘मोथा’ के कमजोर पड़ने से राज्य में बारिश की तीव्रता में कमी आई है. हालांकि, नवंबर के पहले सप्ताह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मुंबई और कोकण

आईएमडी के अनुसार, मुंबई शहर और आसपास के उपनगरों में 1 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 33°C और न्यूनतम तापमान लगभग 25°C रहने की उम्मीद है.

पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र

पुणे और आसपास के जिलों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम तापमान करीब 20°C रहने का अनुमान है. पश्चिम महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है.

मराठवाड़ा क्षेत्र

छत्रपती संभाजीनगर समेत मराठवाड़ा के कई शहरों में आर्द्र और आंशिक रूप से बादल वाला मौसम रहेगा. शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ छींटें पड़ने की संभावना है। तापमान 20°C से 29°C के बीच रह सकता है.

विदर्भ

अमरावती में अधिकतम तापमान लगभग 31°C और न्यूनतम तापमान करीब 21°C रहने का अनुमान है। दिन में उमस भरा मौसम रहेगा, जबकि शाम को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. नागपुर में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ उमस बनी रहेगी.

उत्तर महाराष्ट्र

नासिक में आसमान बदला हुआ रहेगा और शाम तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 30°C और न्यूनतम तापमान 17°C के आसपास रहने की उम्मीद है.

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र को भारी बारिश से राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में नवंबर के शुरुआती दिनों तक रुक-रुक कर हल्की बारिश जारी रह सकती है.