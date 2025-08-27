Maharashtra: 20 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, 'शिवतीर्थ' में किए गणपति बप्पा के दर्शन

मुंबई, 27 अगस्त : महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर 'ठाकरे ब्रदर्स' एक बार फिर इकट्ठा हुए. लगभग 20 साल के बाद यह मौका आया है, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साथ मिलकर गणेश उत्सव मनाया. राज ठाकरे के घर पर डेढ़ दिन का गणपति उत्सव होता है. राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और उन्हें गणपति के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दिया था. इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, उद्धव ठाकरे बुधवार को राज ठाकरे के आवास पर गए.

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे व विधायक आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ राज ठाकरे के घर 'शिवतीर्थ' पहुंचे. उद्धव ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर पर गणपति बप्पा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. गणेश उत्सव पर ठाकरे परिवार के एक साथ आने से 'शिवतीर्थ' का माहौल बदल गया. पूजा अर्चना के बाद दोनों भाइयों (राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे) ने साथ में फोटो खिंचवाई. बाद में एक फैमिली फोटो भी खिंचाई गई. यह भी पढ़ें : Dr Ganesh Rakh: बेटी के जन्म पर मुफ्त इलाज करते हैं पुणे के डॉ. गणेश राख, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने की तारीफ़; बताया ‘फ़रिश्ता’

गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में ठाकरे बंधुओं की यह तीसरी मुलाकात है. हाल के कुछ महीनों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं. पिछले कुछ सालों से ठाकरे बंधुओं के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे. मनमुटाव को दूर करते हुए 5 जुलाई को दोनों भाई एक विजय रैली के लिए एक साथ आए. हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखे. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ एक संयुक्त मार्च निकालने वाले थे, लेकिन फैसला रद्द होने के बाद, मार्च की जगह विजय रैली निकाली गई. उसके बाद, 27 जुलाई को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर उनके आवास 'मातोश्री' गए थे. करीब 20 साल के बाद मौका आया था, जब राज ठाकरे 'मातोश्री' गए थे.