Maharashtra Politics: भाजपा विधायक रामकदम का पलटवार, बोले उद्धव ठाकरे को ताने मारने के अलावा कुछ नहीं आता

मुंबई, 28 अक्टूबर : महाराष्ट्र (Maharashtra) में एक बार फिर शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और भाजपा नेताओं के बीच शब्दों की लड़ाई तेज हो रही है. कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के बड़े नेताओं को ‘एनाकोंडा’ कहा था, जिस पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि उन्हें ताने मारने के अलावा कुछ नहीं आता. भाजपा विधायक राम कदम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "उद्धव ठाकरे को अपनों ने छोड़ दिया है. उनका हालिया बयान उनकी हताशा को दर्शाता है. सगे संबंधियों और मंत्री ने उनसे दूरी बना ली है, जिससे हताश होकर वह बेबुनियाद बयानबाजी पर उतर आते हैं. वह अपने ढाई साल के कार्यकाल में ढाई दिन भी मंत्रालय नहीं गए हैं."

उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना कैसे कर सकते हैं? अमित शाह कड़ी मेहनत से सम्मान अर्जित करते हैं, जबकि उद्धव को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन वह उसे बरकरार नहीं रख पाए. ऐसे आलसी आदमी को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री पर कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता. आदित्य ठाकरे के वोट चोरी वाले बयान पर भाजपा विधायक ने कहा कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए वे राहुल गांधी की तरह बयान दे रहे हैं. इस समय ये महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा सकते हैं. लोगों को अब वे भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: महागठबंधन का घोषणा पत्र 20 साल में हुए धोखे को सुधारने का रास्ता; पवन खेड़ा

भाजपा विधायक रामकदम ने कहा कि इससे पहले ईवीएम को लेकर ये लोग शोर करते थे लेकिन उसमें भी कुछ नहीं कर पाए. इन लोगों को यह नहीं पता आज हर आदमी के पास सोशल मीडिया है और वह इस पर देख रहा है. सभी को सच्चाई पता है. भाजपा के मुंबई कार्यालय के नए जमीन सौदे में शिवसेना (यूबीटी) की ओर से लगाए गए 'घोटाले' के आरोपों पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, "पार्टी कार्यालय का प्लॉट कानूनी तौर पर लिया गया था और सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं. हम इस प्लॉट पर एक नया पार्टी कार्यालय बना रहे हैं, तो फिर आपत्ति क्यों? भाजपा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है. हमारा हर कदम उद्धव ठाकरे को परेशान करता है."