Maharashtra Dry Day Today: महाराष्ट्र में आज नहीं मिलेगी शराब, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर दुकानों, बार और रेस्तरां में पीने और बिक्री पर लगा प्रतिबंध

Dry Day Today on February 19 for Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026: मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती (शिव जयंती) के अवसर पर आज, 19 फरवरी को पूरे महाराष्ट्र में 'ड्राय डे' लागू है. महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में शराब की बिक्री पर 24 घंटे का कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश वाइन शॉप, प्रीमियम रिटेल स्टोर, बार, पब और परमिट रूम वाले रेस्तरां पर समान रूप से लागू होगा. यह भी पढ़े: Shiv Jayanti 2026 Marathi Wishes: छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के इन मराठी Quotes, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए दें अपनों को शुभकामनाएं

प्रतिबंध का समय और दायरा

आज का ड्राय डे 19 फरवरी की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान:

सभी लाइसेंसी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.

होटल और रेस्तरां भोजन परोसने के लिए खुले रह सकते हैं, लेकिन उनके 'परमिट रूम' सेक्शन में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी.

किसी भी प्रकार के क्लब या रिसॉर्ट में भी मद्यपान प्रतिबंधित रहेगा.

प्रशासन की पैनी नजर और सख्त कार्रवाई

राज्य आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की 'फ्लाइंग स्क्वॉड' मुंबई, पुणे, नागपुर और नाशिक जैसे प्रमुख शहरों में नाइटलाइफ़ हब और संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसका लाइसेंस तत्काल निलंबित या स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है. साथ ही, अवैध बिक्री या ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए विशेष चौकसी बरती जा रही है.

शिव जयंती का सांस्कृतिक महत्व

छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजकीय गौरव के दिनों में से एक है. आज राज्य भर में भव्य शोभायात्राएं, पारंपरिक संगीत और लेझिम नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भारी भीड़ और सार्वजनिक सभाओं को देखते हुए सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से ही शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है.

फरवरी में ड्राय डे की सूची

फरवरी 2026 में महाराष्ट्र में उत्सवों और आयोजनों के कारण ड्राय डे की संख्या सामान्य से अधिक रही है.

19 फरवरी: छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती (आज).

23 फरवरी: स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती.

नागरिकों के लिए सलाह:

पर्यटकों और निवासियों को सूचित किया जाता है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान न करें और नियमों का पालन करें. हालांकि निजी आवास में शराब पीने पर कानूनी रोक नहीं है, लेकिन बिना वैध रसीद के बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन कानूनी जांच का विषय बन सकता है.