Maharashtra Politics: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे परिवार के गठबंधन की चर्चा के बीच MNS प्रमुख राज ठाकरे से वर्षा बंगले पर मिले, अटकलों का बाजार गर्म

(Photo Credits FB)

Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक साथ आए हैं. दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद चर्चा का बाजार गर्म है कि आगामी बीएमसी और नगर निगम चुनावों में उनके बीच ठाकरे बंधू के बीच गठबंधन हो सकता है. ठाकरे परिवार के गठबंधन की चर्चा के बीच वर्षा बंगले पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) और सीएम देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) के बीच मुलाकात हुई हैं.

गठबंधन की अटकलों के बीच हुई मुलाकात

राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि दोनों के बीच आगामी चुनावों के संदर्भ में गठबंधन या सहयोग पर बात हुई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात से गठबंधन की दिशा और आगामी चुनावों पर बड़ा असर पड़ सकता है. यह भी पढ़े: एक साथ आए दोनों ठाकरे बंधू, फिर भी हार गए मुंबई में ‘BEST एम्प्लॉइज कोऑप क्रेडिट सोसायटी चुनाव’; हाथ लगी मायूसी

राज ठाकरे का राजनीति में प्रभाव

राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) पार्टी पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीति में सक्रिय रही है. 2019 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को वह सफलता नहीं मिली थी, जिसकी उम्मीद थी, लेकिन अब आगामी नगर निगम चुनावों और BMC चुनावों के बीच यह चर्चा हो रही है कि राज ठाकरे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ जाने की बजाय महा युति (शिवसेना, BJP और अन्य गठबंधन) के साथ हाथ मिलाने पर विचार कर सकते हैं.

भविष्य में क्या हो सकता है?

राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच यह मुलाकात संभावित गठबंधन या सहयोग के बड़े संकेत देती है. हालांकि, अभी तक दोनों नेताओं की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस मुलाकात ने महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण को लेकर अटकलों का बाजार और तेज कर दिया है,