Lucky Oberoi Killed: गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही आप नेता लक्की ओबेरॉय पर बरसीं गोलियां, मौके पर ही मौत

लक्की ओबेरॉय की हत्या के बाद पंजाब में हड़कंप

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के एक स्थानीय नेता लक्की ओबेरॉय की आज दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. यह सनसनीखेज वारदात एक गुरुद्वारे के ठीक बाहर हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लक्की ओबेरॉय सुबह गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार कुछ हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं.ओबेरॉय को कई गोलियां लगीं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस जांच और प्रतिक्रिया

पुलिस ने बताया कि उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है. पुलिस ने हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए कई टीमें गठित की हैं. प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत रंजिश या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जैसे पहलुओं पर गौर किया जा रहा है.

राजनीतिक गलियारों में शोक

लक्की ओबेरॉय की हत्या की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह कानून-व्यवस्था की विफलता का एक और उदाहरण है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. उन्होंने ओबेरॉय के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

यह घटना राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस घटना से संबंधित कोई जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क करे. मामले की गहन जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा.