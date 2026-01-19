Leh Ladakh Earthquake: लद्दाख में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.7 रही तीव्रता; प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

Leh Ladakh Earthquake: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Ladakh) में सोमवार, 19 जनवरी 2026 को भूकंप (earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) यानी एनसीएस (NCS) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 11:51 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.7 दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र जमीन से 171 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था. झटके इतने तेज थे कि लोग घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए, हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र 36.71 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74.32 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था.
171 किलोमीटर की गहराई (Depth) होने के कारण झटके काफी दूर तक महसूस किए गए, लेकिन गहराई अधिक होने से सतही स्तर पर तबाही की संभावना कम हो जाती है.
प्रशासनिक सतर्कता और एडवाइजरी
भूकंप के तुरंत बाद लद्दाख प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नागरिकों से सतर्क रहने और घबराहट (Panic) से बचने की अपील की गई है.
- संवेदनशील और पुरानी इमारतों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
- अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दूरदराज के गांवों से नुकसान की रिपोर्ट एकत्र करें.
- स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ (SDRF) को अलर्ट पर रखा गया है.
EQ of M: 5.7, On: 19/01/2026 11:51:14 IST, Lat: 36.71 N, Long: 74.32 E, Depth: 171 Km, Location: Leh, Ladakh.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/aM3LeQCF8Y
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 19, 2026
हिमालयी क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि
लेह-लद्दाख और आसपास के हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से 'जोन 4' और 'जोन 5' के अंतर्गत आते हैं, जो अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं. विवर्तनिक प्लेटों (Tectonic Plates) की हलचल के कारण इस क्षेत्र में मध्यम से तीव्र श्रेणी के भूकंप आते रहते हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी बेल्ट में ऊर्जा का संचय होने के कारण समय-समय पर ऐसे झटके महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह बड़े भूकंप की चेतावनी भी हो सकते हैं, इसलिए निर्माण कार्यों में भूकंपरोधी तकनीकों का उपयोग अनिवार्य है.
स्थिति फिलहाल सामान्य
ताजा जानकारी मिलने तक लेह शहर और कारगिल जिले में स्थिति सामान्य है. बिजली और संचार सेवाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें.