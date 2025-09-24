दादा के मौत वाली फेसबुक पोस्ट पर दोस्त ने भेजी हंसने वाली इमोजी, नाराज लड़के ने कर दी हत्या

गुजरात के राजकोट से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां फेसबुक पर एक हंसी वाली इमोजी (😂) भेजने पर हुए विवाद में 20 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई. मामूली सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई.

क्या है पूरा मामला?

बिहार का रहने वाला 20 साल का प्रिंस कुमार गुजरात की एक फैक्ट्री में काम करता था. करीब चार महीने पहले उसके दादाजी की मौत हो गई थी. अपने दादाजी को याद करते हुए प्रिंस ने फेसबुक पर एक स्टोरी अपलोड की.

बिहार में ही रहने वाले उसके एक परिचित, बिपिन कुमार ने उस स्टोरी पर हंसने वाली इमोजी से रिएक्ट कर दिया. अपने दादा की मौत से जुड़ी पोस्ट पर हंसी वाली इमोजी देखकर प्रिंस को गुस्सा आ गया. बस इसी बात पर दोनों के बीच फोन पर बहस शुरू हो गई, जो बाद में जानलेवा साबित हुई.

हमले की रात क्या हुआ?

पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक, यह घटना 12 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे की है. प्रिंस फैक्ट्री के बाहर एक ऑटो रिक्शा में बैठा था, तभी उसने बिपिन को अपनी तरफ आते देखा. प्रिंस वापस फैक्ट्री के अंदर जाने लगा, लेकिन बृजेश गोंड नाम के एक दूसरे लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे जान से मारने की धमकी दी. इसी बीच, बिपिन ने प्रिंस को चाकू मार दिया.

प्रिंस की चीखें सुनकर उसके साथ काम करने वाले लोग दौड़े आए और उसे पहले एक प्राइवेट अस्पताल और फिर राजकोट सिविल अस्पताल ले गए.

अस्पताल में तोड़ा दम

पुलिस ने बताया कि प्रिंस की पीठ पर डेढ़ से दो इंच गहरा घाव था. जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब वह होश में था और उसने पुलिस को अपना बयान भी दर्ज कराया. शुरुआत में उसकी चोट को ज्यादा गंभीर नहीं माना गया था. लेकिन चार दिन बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया.

22 सितंबर की सुबह करीब 2:30 बजे प्रिंस की मौत हो गई.

पुलिस की कार्रवाई

प्रिंस की मौत के बाद पुलिस ने FIR में हत्या की धारा (भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1)) जोड़ दी है. मुख्य आरोपी बिपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी बृजेश अभी भी फरार है.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की असली वजह का पता चल सके. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि मौत की वजह चोट और इन्फेक्शन दोनों हो सकते हैं. एक छोटी सी ऑनलाइन बातचीत का इतना भयानक अंजाम वाकई चौंकाने वाला है