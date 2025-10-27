Delhi Shocker: लव, सेक्स और धोखा! फर्जी Army Officer बनकर महिला डॉक्टर से की दोस्ती, फिर घर बुलाकर किया यौन शोषण; शातिर Delivery Boy गिरफ्तार

Rape| Representational Image (Photo Credits: File Photo)

Delhi Fake Army Officer Case: दिल्ली के सफदरजंग इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक डिलीवरी बॉय ने खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताकर एक महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका यौन शोषण (Safdarjung Woman Doctor Rape Case) किया. आरोपी आरव मलिक को पुलिस ने छतरपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस (Delhi Police) अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसने किसी और को भी इसी तरह निशाना बनाया है.

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

पुलिस के अनुसार, आरोपी आरव मलिक ने खुद को कश्मीर में तैनात भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट बताया. उसने कुछ महीने पहले Instagram पर डॉक्टर से दोस्ती की और बातचीत के दौरान सेना की वर्दी में अपनी कई तस्वीरें शेयर कीं. इससे महिला डॉक्टर को यकीन हो गया कि वह वाकई एक सेना अधिकारी है. दोनों अप्रैल से सितंबर तक Whatsapp पर बातचीत करते रहे.

फर्जी पहचान बताकर फंसाया

दरअसल, आरोपी E-commerce Company अमेजन में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था. उसने सोशल मीडिया पर एक फर्जी पहचान बनाई, महिला डॉक्टर का विश्वास जीता और फिर उसे मिलने के लिए राजी किया. पुलिस के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत में, वह डॉक्टर के मस्जिद मोठ स्थित घर पहुंचा, जहां उसने उनके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया. जब महिला डॉक्टर बेहोश हो गईं, तो आरोपी ने उनका यौन उत्पीड़न किया और मौके से फरार हो गया.

सफदरजंग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

डॉक्टर के होश में आने पर, उन्होंने 16 अक्टूबर को सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन (Safdarjung Enclave Police Station) में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी निगरानी की मदद से छतरपुर इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान, उसने लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह सेना में है, दिल्ली छावनी इलाके की एक दुकान से नकली सेना की वर्दी खरीदने की बात कबूल की.