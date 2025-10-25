Uttarakhand: रुद्रपुर में भीख मांगनेवाली महिला के पास से निकले लाखों रूपए, थैले में थे नोटों के बंडल और सिक्के, देखकर लोगों के उड़े होश, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@askbhupi)

उत्तराखंड, रुद्रपुर: उत्तराखंड (Uttarakhand) के रुद्रपुर (Rudrapur) में एक घटना सामने आई है. जहांपर एक मानसिक रूप से बीमार महिला पिछले 12 वर्षों से एक घर के बाहर भीख मांग रही थी. जब लोगों ने उसके थैले को खोलकर देखा तो सभी हैरान रह गए. महिला के पास से लाखों रूपए के सिक्के और नोट थे. ये घटना मंगलौर थाना क्षेत्र के पठानपुरा इलाके की बताई जा रही है. महिला के पास 10, 20, 50 और 500 के नोट और एक बड़े थैले में सिक्के मिले.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @askbhupi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

भिखारी महिला के पास मिले लाखों रूपए

उत्तराखंड के रुड़की में एक भिखारी महिला के झोले से लाखों रुपये के नोट और सिक्के बरामद हुए। लोग गिनते-गिनते थक गए, लेकिन पैसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। pic.twitter.com/jjQazAipvL — bhUpi Panwar (@askbhupi) October 24, 2025

थैलों को खोलकर देखने पर पता चली सच्चाई

स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला वर्षों से उसी जगह पर बैठकर भीख मांगती थी.हाल ही में जब कुछ लोगों ने उसे किसी और स्थान पर ले जाने की कोशिश की, तो उन्होंने उसके पास रखे दो बड़े बैगों में कुछ भारी सामान देखा. जब बैग खोले गए, तो सभी हैरान रह गए . उनमें से 10 रूपए और 20 रूपए के नोटों के बंडल और सिक्कों से भरे थैले निकले.

पूरे दिन चली गिनती

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस (Police) को सूचना दी. सुबह से शुरू हुई नकदी की गिनती शाम तक जारी रही. अब तक एक लाख रुपये से ज्यादा की रकम गिनी जा चुकी है, जबकि कई थैलों में अभी भी सिक्के और नोट बाकी हैं. माना जा रहा है कि कुल रकम कई लाख रूपए हो सकती है.

महिला को भेजा हॉस्पिटल

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारी नकदी को अपने कब्जे में ले लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. अधिकारियों ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसे चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल (Hospital) भेजा गया है.पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि महिला ने यह रकम कहां से और कैसे इकट्ठा की.