Ladki Bahin Yojana Name: महाराष्ट्र में 'लाडकी बहन योजना' का नाम बदलने की उठी मांग, NCP नेता ने अजित पवार के नाम पर रखने का रखा प्रस्ताव

Ladki Bahin Yojana Name: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायक अमोल मिटकरी ने मंगलवार, 3 फरवरी को राज्य सरकार के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है. मिटकरी ने मांग की है कि प्रदेश की लोकप्रिय 'लाडकी बहिन योजना' का नाम बदलकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नाम पर रखा जाना चाहिए. उनका तर्क है कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हुई है.

अमोल मिटकरी का प्रस्ताव और तर्क

विधायक अमोल मिटकरी ने अपने बयान में कहा कि अजित पवार ने महाराष्ट्र की महिलाओं और बहनों के लिए एक सच्चे भाई की भूमिका निभाई है. उन्होंने तर्क दिया कि इस योजना के पीछे का दृष्टिकोण और इसका क्रियान्वयन मुख्य रूप से अजित पवार के प्रयासों का परिणाम है. मिटकरी के अनुसार, योजना का नाम उनके नाम पर रखना राज्य की महिलाओं की ओर से उन्हें एक सम्मानजनक भेंट होगी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहन योजना की क़िस्त पाने के लिए e-KYC अनिवार्य, स्टेप-बाई-स्टेप जानें फिजिकल वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस

योजना की वर्तमान स्थिति

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. विधानसभा चुनावों के दौरान भी इस योजना को महायुति सरकार के लिए 'गेम चेंजर' माना गया था. वर्तमान में इस योजना का पूरा श्रेय पिछली सरकार में महाराष्ट्र के सीएम रहे एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की संयुक्त सरकार को जाता है.

राजनीतिक प्रतिक्रिया का इंतजार

अमोल मिटकरी की इस मांग के बाद अभी तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, विपक्षी दलों ने इस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है. जानकारों का मानना है कि इस तरह की मांग से गठबंधन के भीतर क्रेडिट लेने की होड़ बढ़ सकती है, जो आने वाले समय में चर्चा का विषय बनी रहेगी.